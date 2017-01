Saber-Plug-in fertig!

Das Plug-in kann für Windows und Mac heruntergeladen werden.

Features sind unter anderem ein realistisches Glow Falloff, layerbare Effekte, erweiterte Core Settings, 25 Presets, Dynamic Text und Mask Outlines.

In diesem halbstündigen Tutorial erklärt Andrew Kramer, wie das Plug-in Saber funktioniert und Sie damit in Adobe After Effects arbeiten können:

Mehr unter: Videocopilot.net