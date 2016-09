Call for Entries für das ITFS 2017!

Und zwar in den folgenden Wettbewerbskategorien:

Internationaler Wettbewerb (Kurzfilm-Wettbewerb)

Young Animation (Studentenfilm-Wettbewerb)

Tricks for Kids (Wettbewerb für animierte Kurzfilme und TV-Serien für Kinder)

AniMovie (Langfilm-Wettbewerb)

Mehr als 80.000 Besucher sahen sich beim letzten Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart über 1.000 Filme in über 200 Einzelveranstaltungen an. Durch die weltweit einmalige Veranstaltungs-Kombination von Trickfilm-Festival, Animation Production Day und dem Fachkongress FMX hat sich die Veranstaltung zu einer wichtigen Plattform zur Finanzierung und Entwicklung von Animationsprojekten entwickelt. Das Festival bietet zudem einen intensiven Austausch zwischen Professionals der Animationsfilmbranche und fördert junge Talente. In den Wettbewerben werden Preisgelder in Höhe von über

70.000 Euro vergeben.

Also: Raffen, fertig rendern und los geht’s!

www.itfs.de