Musikvideo aus Israel

Das Musikvideo zum Song "Ma'agalim" (Circles) von dem israelischen Akustik-Folk-Country-Trio Jane Bordeaux ist in diesem Jahr für einen animago-AWARD nominiert. Die Animationsidee von Uri Lotan und Yoav Shtibelman visualisiert den Songtext extrem treffend.

In dem Song „Ma’agalim“ geht um einen Menschen geht, der sich in seinem Leben nur im Kreis bewegt und nicht vorankommt. Inspiriert wurden die beiden Directors durch den Besuch eines Museums mit antiken Automaten. Das Team arbeitete 5 Monate lang mit Maya, V-Ray, Cinema 4D, DaVinco Resolve und Nuke an dem aufwendigen Projekt.