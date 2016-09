Nichts für zarte Gemüter, das Image-Engine-Breakdown-Reel zu "Game of Thrones" Season 6.

Das Studio aus Kanada hat neben „Game of Thrones“ auch schon an Feature Filmen wie „The First Avenger: Civil War“, „Independence Day 2“ oder eben „Jurassic World“ gearbeitet. Das Making-of-PDF aus der DP-Ausgabe 01 : 16 finden sie hier als kostenloses Download.

Mehr zu Image Engine auf der Webseite des Studios.