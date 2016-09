Rise Reel zu Captain America: Civil War

Rechtzeitig vor dem diesjährigen animago AWARD zeigt das Studio Rise aus Deutschland seine Arbeiten zu dem Film „Captain America: Civil War“, der im April diesen Jahres seinen Kinostart hatte. Wer das Team auf der animago AWARD & CONFERENCE persönlich treffen möchte, darf sich freuen: In der Kategorie „Beste Visual Effects“ ist Rise mit zwei Beiträgen nominiert. Mit „Captain America: Civil War“ und „The Man from U.N.C.L.E“ konkurriert Rise mit VFX-Arbeiten zu der fünften Staffel „Game of Thrones“ des kanadischen Studios Rodeo FX.

Wer sich bis zum Start der animago AWARD & CONFERENCE noch mit weiteren tollen Arbeiten von Rise die Zeit vertreiben will, kann sich nochmal den letzten Reel aus diesem Jahr anschauen oder ihr aktuelles Projekt „Richard The Stork“ auf der Facebook-Seite besuchen. In der DP-Ausgabe 01 : 16 finden Sie übrigens einen ausführlichen Bericht über die Arbeiten zu „The Man from U.N.C.L.E“.

