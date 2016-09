Jetzt auch Produzent: Rise gründet neue Firma

Dieser Schritt ermöglicht Rise | Visual Effects Studios, deren Headquarter sich ihn Berlin befindet, auch Produktionsdiensleistungen anzubieten und die Effizienz seines Leistungsangebots für internationale Kunden zu steigern. Außerdem macht es das VFX-Studio einzigartig in der deutschen Produktionslandschaft: So wird Rise zu einem One-Stop-Shop für Produzenten, in dem von der ersten Idee an bis zur finalen Auslieferung nach der Postproduktion alles erstellt und kontrolliert wird.

„Wir sehen uns nach wie vor als Partner für Studios und unsere Kunden, aber durch Rise Pictures sind wir in der Lage, früher bei einem Filmprojekt an Bord zu kommen, sowohl auf kreative Weise als auch als Produzent“, sagt Rise-Mitgründer und VFX-Supervisor und -Producer Sven Pannicke. „Als wir Rise 2007 gründeten, hätten wir nie gedacht, dass wir so schnell und eng mit den großen Studios und den nationalen und internationalen Produktionsfirmen arbeiten würden. Seitdem wurden wir zunehmend in den Produktionsprozess der Filmprojekte integriert – so war es für uns nur ein logischer Schritt, auch als Produzent zu agieren“, so Pannicke gegenüber Variety.

Was wird Rise Pictures machen?

Rise will sich langfristig auf zwei Produktionssegmente konzentrieren: Zum einen der Koproduktion nationaler und internationaler Film- und TV-Produktionen mit hohen Produktionsbudgets und einem umfangreichen Bedarf an digitalen Effekten und Computeranimationen. Darüber hinaus plant das Team die Arbeit an In-House-Projekten mit einem mittleren bis hohen Budget, sowohl von deutsch- als auch englischsprachigen Produktionen.

Ulrich Schwarz wird die neue Firma Rise Pictures leiten; zuvor war er als Creative Producer bei UFA Cinema unter anderem an der Feature-Film-Produktion „Der Medicus“ tätig.

Rise beim animago

