The Foundry und ArtStation haben sich für die "Test Drive Modo & Mari Challenge" zusammengeschlossen, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt.

Für den Fahrzeug-basierten Wettbewerb sollen sich die Teilnehmer einen „Classic Ride“ im Jahr 2055 vorstellen und diesen dann in Modo modellieren und in Mari texturieren.

Dabei wird die Challenge in zwei Phasen laufen: Die Registrierungs-Deadline für die Modo-Challenge ist am 3. Oktober 2016, wenn die Aktion beginnt. Sie endet am 31. Oktober; auf dem Announcement Thread wird es beim Start einen Post geben und die Modo-Trial-Lizenzen den Teilnehmern zugeschickt.

Die Registrierungs-Deadline für die Test Drive Mari Challenge ist der 22. November, auch hierbei wird es einen Post geben, wenn die kostenlosen Trial-Lizenzen verfügbar sind. Die Challenge wird bis zum 29. November laufen.

Preise

Das sind die möglichen Gewinne der Test Drive Modo & Mari Challenge, die besten Modo- und Mari-Beiträge erhalten jeweils:

Wacom Cintiq 13HD Touch

Pluralsight one-year subscription

The Foundry Creation COLLECTIVE

Die Gewinner des Public-Votings bekommen:

Wacom Intuos Pro

Pluralsight one-year subscription

The Foundry Creation COLLECTIVE

Alle weiteren Informationen gibt’s bei ArtStation.