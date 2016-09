Modo mit 3ds Max nutzen: Centers und Pivots

In Episode 7 der Tutorialreihe von The Foundry wird erklärt, wie Modo mit dem Mittelpunkt eines Meshes umgeht und wie man den Drehpunkt eines Mesh Items manipuliert. Dabei wird auch auf die Unterschiede zwischen den Drehpunkten in Modo und 3ds Max eingegangen.