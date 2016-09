Update: Neues in Da Vinci Resolve

Da Vinci Resolve von Blackmagic Design zählt mit zu den beliebtesten Tools für alles, was mit Schnitt und Farbe zu tun hat. Das Tool kommt in zwei Ausführungen: Eine bezahlte und eine kostenlose Variante, die Sie sich hier anschauen können. In unserer DP-Ausgabe 03 : 2016 gibt es einen ausführlichen Artikel zu der Software.

12.5.1 Update:

Im August kam ein größeres Update, das Sie im Detail hier nachlesen können. Wir geben Ihnen nachstehend eine kompakte Übersicht der wichtigsten Neuerungen.

Editing:

Selektion von Clips in der Zeitleiste via Flag, Marker und Clip Farbe

Import und Export von Markern in der Zeitliste als EDL

Erhöhte Performance für ProRes bei 2/4-up, Multicam und Wiedergabe

Farbe

Keyframes von Grades werden per Position des Playhead bestimmt.

Der „Displayed“ Node updated automatisch, wenn das aktuelle Still geändert wird.

Konvertierung eines Mono in einen Stero Clip – auch bei einer gesamten Timeline

Resolve FX

Hinzugefügt: ResolveFX Generate Color

Hnzugefügt: ResolveFX Tilt-shift Blur

Schatten/Mitten/Höhen in ResolveFX Film Grain kann in allen Kompositions-Modi angepasst werden

Media

Neue Import Option im Menü und Medienpool hinzugefügt

Support für Stereo 3D Clips im Media Management

Neuer Source Name Tag für Files ohne Erweiterung.

Codecs und Formate

Unterstützung von ProRes auf Windows

Verbessertes QuickTime decode & encode auf Windows

Support für UHD H.264 auf Windows

Bessere Ergebnisse beim Rendern von ProRes / DNxHR auf Rec 2020

12.5.2 Update:

Anfang September ist ein weiteres Update erschienen, mit folgenden Neuerungen und Verbesserungen. Die gesamte Übersicht finden Sie im Forum von blackmagic design.

Neue Features