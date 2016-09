In dem Tutorial lernen Sie verschiedene Lighting Setups in Cinema 4D mit Octane Renderer.

Sam Welker von Think Particle zeigt in diesem Tutorial, wie Sie überzeugende Renderings mit 5 verschiedene Lighting Setups in Cinema 4D und Octane erstellen können.

Wer den neuen Release R18 von Maxon zu Cinema 4D noch nicht mitbekommen hat, kann sich die neuen Features hier anschauen! In unserer DP-Ausgabe 05 : 2016 gibt es außerdem einen interessanten Artikel darüber. Mehr auf der offiziellen Seite von Maxon.