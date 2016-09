Sapphire 10 ist da

Aber was gibt es denn nun neues in den Host Appliations? (In diesem Fall Adobe, Avid, Flame und die anderen OFX-Kompatiblen, wie z.B. Resolve, Vegas, Nuke und Flare)

Neu ist eine Erweiterung für den Builder, in dem man sich seine eigenen Kombinationen von Effekten zusammenstellen kann. Das zusammenstellen wird durch den neuen Grid – Manager einfacher, der auch den komplexesten Node Tree aufräumen kann, wenn auch nur in der Darstellung.