animago-Still-Galerie: Menschen

Beim animago AWARD werden jedes Jahr die besten CG-Stills ausgezeichnet. Darüber hinaus erreichen uns aber natürlich noch wesentlich mehr Beiträge aus der ganzen Welt, die ebenfalls verdient haben präsentiert zu werden. In dieser Galerie menschelt es sehr.

Im letzten Jahr wurden mehr als 1.000 Beiträge aus rund 60 verschiedenen Ländern beim animago-AWARD-Wettbewerb eingereicht. Da leider nur wenige nominiert werden können und nur ein Still die animago Trophäe erhält (2015 war es „On the Tramp“ von Manuel Peter), zeigen wir weitere Einreichungen auf unserer Webseite und präsentieren ausgewählte Making-ofs in jeder neuen DP-Ausgabe.

Im zehnten Teil der animago-AWARD-Stillgalerie aus dem Jahr 2015: Menschenvisualisierungen und was noch sonst zum Menschsein dazugehört. Den Titel, den Artist-Namen, die verwendeten Tools sowie das Land, aus dem das Still stammt, finden Sie in der Bildunterschrift, wenn Sie das Bild zum Vergrößern anklicken:

Wir feiern den 20. Geburtstag der DP-Veranstaltung zum ersten Mal in München im Gasteig. Ein-Ticket für die Veranstaltung gibt es hier. Alle weiteren Infos zur animago AWARD & CONFERENCE unter: www.animago.com