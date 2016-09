3Ds Max Plug-In löst zeitraubende Skinning-Prozesse, in dem es Delta Mush & Skining Features in 3Ds Max kombiniert.

Das Plug-In “DeltaMush to skin” ist ein in C++ geschriebenes Plug-In für 3Ds Max von Autodesk und ermöglicht Usern, Zeit beim Skinning zu sparen.

Features

Kombiniert Delta Mush und Skin Weight

Export zu Engines wie Unreal oder Unity

Multithreading

Kosten: 59 €

Unterstützte 3Ds Max Versionen: 2013 (32-bit & 64-bit), 2014, 2015, 2016, 2017.

Zum Download hier entlang.