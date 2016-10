ZBrush 4, die Achte

Das Aufmacherbild ist von Vasil Peychev – anschauen! Aber zurück zu ZBrush.

Während das neue „ZBrush Core“ sich eher an Einsteiger Richtet, wurde ja eigentlich der neue Release des „großen“ Pakets ZBrush erwartet – doch anstatt ZBrush 5 gab es beim Summit nur das achte Update von ZBrush. Core werden wir in Zusammenspiel mit dem Intuos 3D ausführlich testen, in der nächsten Ausgabe (Insofern Core rechtzeitig kommt).

Aber was ist nun im R8? Zum einen Vector Displacement Maps, wodurch ZBrush nun nicht nur Texturen, sondern auch Meshes in Displacements umwandeln kann – also, effektiv gesheen, 3D-Alphakanal-Texturen. Das Ausgangsmesh (Inklusive Undercuts) kann somit zur Transformation und Deformation der Oberfläche verwendet werden. In der Anwendung wird es vermutlich auf dem „InsertMultiMesh“ System basieren.

Neu ist auch eine „Create MultiAlpha Brush“ Funktion, mit der der Modeller neue Brushes als Vector Displacements aus bestehenden Meshes generieren kann, eine Art „Meta-Pinsel“.

Desweiteren kommen neue „Chisel“ (Meißel) hinzu, die digital das klassische Bildhauerwerkzeug nachbilden, nur mit weniger Staub und Schwielen an den Händen.

LazyMouse

Das „LazyMouse“ System, welches Freihhandzeichnungen „beruhigt“, bekommt auch ein Update, unter anderem kann man Striche am Endpunkt des Vorherigen fortsetzen, wodurch man einzelne Striche komplett um die Figur ziehen kann, und die Tiefe – auch bei bereits aufgetragenen Strokes – bleibt konsistent über den gesamten Strich

Bool!

Des weiteren kommt ein neues Boolsches System, welches alle SubTools per Boolscher Algebra mit allen anderen Elementen verknüpfen kann – und das in Echtzeit.

Die Echtzeitversion scheint allerdings nur ein Rendereffekt zu sein, für die reale Verwendung muss der User das Resultat per „Make UNion Mesh“ in ein 3D-Modell konvertieren. Wie weit das im Alltagseinsatz dauert, wird sich bei Auslieferung von R8 zeigen.

Wie immer innerhalb der Version ist das Update, sobald es ausgeliefert wird, kostenlos für Lizenzinhaber, wer noch keine Lizenz für ZBrush hat, kann diese für 795 US-Dollar erwerben. Vermutlich wird die Auslieferung aber nach dem Versand von ZBrush Core Mitte Oktober stattfinden.