Wer sich nun schnell für Modo 10.2 entscheidet, kann das Modeling-Tool bis zum 12. Oktober um 40 Prozent vergünstigt vorbestellen! Am 13. Oktober wird Version 10.2 dann released.

Modo 10.2 ist das finale Release in der Dreier-Reihe der 10er-Serie. In dem Update ist das MeshFusion Boolean Toolset leichter bedienbar, außerdem Modo bietet nun ein schnelleres Editing und produziert sauberere Geometrien. Darüber hinaus sind an Features verbesserte prozedurale Modeling-Tools, die Möglichkeit, sharebare Presets aus Operation-Sets zu kreieren, eine automatische Retopology-Funktion sowie ein optimiertes User Interface und verbesserte Workflows hinzugekommen.

Auch die Animations- und Rendering-Performance wurde beschleunigt und es lassen sich nun beliebige Meshes als Lichtquelle verwenden. Zahlreiche Bug-Fixes und mehr Stabilität runden das Update ab.

