„The Man from U.N.C.L.E.“ Breakdown-Reel

Rise | Visual Effects Studios kreierte eine Menge unsichtbarer Effekte für Guy Ritchies Spionagefilm "The Man from U.N.C.L.E.". Hier das umfassende Breakdown-Reel.

In diesem Jahr ist Rise mit seiner Arbeit an dem Guy-Ritchie-Film für einen animago AWARD in der Kategorie „Beste Visual Effects“ nominiert. Eine zweite Nominierung konnte das Team mit der VFX-Bearbeitung der Lagos Heist Sequenz von „Captain America: Civil War“ einheimsen. Pünktlich zum Filmstart von „Doctor Strange“ wird VFX-Supervisor Florian Gellinger auf der animago CONFERENCE einen Vortrag zu den visuellen Effekten des neuen Marvel-Films halten.

Starke Konkurrenz kommt jedoch mit dem dritten Nominierten in der VFX-Kategorie daher: Rodeo FXs Job für Season 5 von „Game of Thrones“ war mit 200 umgesetzten VFX-Shots ebenfalls enorm komplex und anspruchsvoll.

Wir sind gespannt, wer das Rennen am 27. Oktober machen wird. Falls Sie auch dabei sein und es live vor Ort im Münchner Gasteig erfahren möchten: animago-Tickets sind hier erhältlich.