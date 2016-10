...vor Geistern. Das Studio aus London zeigt einen Breakdown zu seinen Arbeiten an "Ghostbusters"

Das Studio MPC zeigt mal wieder, was es drauf hat. Wer noch mehr Ghostbuster-Breakdowns möchte, der kann sich hier Breakdown-Material von Zero VFX anschauen. Außerdem für alle VR-Interessierte: In der DP-Ausgabe 03 : 2016 haben wir mit MPC bereits über den VR-Hype geredet. Reinschauen lohnt sich!