Das Automotive Material Pack ist eine Sammlung von PBR-Materialien und Texturen in hoher Qualität, die in der Unreal Engine 4 verwendet werden können. Enthalten sind 21 Master-Materialien und 75 Material-Instanzen aus der McLaren 570S Demo, die Epic in diesem Jahr kreiert hat.

Die Materialien befinden sich im Pack in Kategorien wie Car Paint, Glas, Plastik und viele mehr sortiert. Hier kann das Paket kostenlos heruntergeladen werden.

Mehr zur Unreal Engine von Epic hier.