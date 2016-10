„Legend of Tarzan“ Breakdown

Rodeo FX lieferte 200 VFX-Shots für "The Legend of Tarzan" – unter anderem mit vielen Full-CG-Tieren, was das kanadische Studio in dem Ausmaß zum ersten Mal für ein Projekt geleistet hat.

Trotz geballter Starbesetzung mit Alexander Skarsgård, Margot Robbie und Christoph Waltz konnte die neueste Realverfilmung der Tarzan-Geschichte nur 100 Millionen weltweit einspielen (bei einem Produktionsbudget von 180 Millionen).

Für Rodeo FX läuft es dagegen blendend: Für ihre Arbeit an der fünften Staffel von „Game of Thrones“ wurde das Team für einen animago AWARD in der Kategorie „Beste Visual Effects“ nominiert. Zu den aktuellen Projekten zählen unter anderem „Arrival“, der neue Film von Regisseur Denis Villeneuve, das Harry-Potter-Spin-off „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ und der fünfte Teil der „Pirates of the Caribbean“-Reihe.