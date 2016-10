Verlaufen in 3ds Max

Mit einem Klick geht es natürlich nicht, aber das Labyrinth-Setup ist denkbar übersichtlich: Im Script Operator, das gedownloadete Script einfügen, den „EACH“ Value modifizieren zur Anpassung, und das war es eigentlich auch schon. Die Particles laufen los und generieren das Labyrinth, und je nach Value wechseln sie die Richtung nach der Anzahl der Frames. Value 10 heißt alle 10 Frames.

Und da es ein Script ist, kann man es nach Herzenslust modifizieren – Kollisionen, Volumes, und alles, was euch sonst noch so einfällt.

Wer sich also wie Dädalus fühlen will, findet hier der Link: hocuspocus-studio.fr/pflow-labyrinth/. Wer sich nun denkt „Das Hocuspocus Studio kenne ich!“ – Ja, mit dem Multimesher, dem FurGuides Paonter und dem UVtoMesh ist es eine der allerbesten Anlaufadressen für Max-User.

P.S. Wo ihr einen richtigen Minotaurus herbekommt, können wir euch nicht verraten, Sorry.