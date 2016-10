Der Editor der diesjährigen animago-Trailer

Zusätzlich wird der Student das erste Event im Münchner Gasteig mit der Kamera auf der Schulter begleiten. Thomas Richter macht derzeit am SAE Institut München seinen Bachelor of Arts im Fachbereich „Digital Film Production“. Die Grundlagenausbildung, das sogenannte SAE-Diploma, läuft sehr praxisorientiert, in den Bachelorkursen werden den Studenten dann vor allem wissenschaftliche und wirtschaftliche Aspekte nähergebracht, die für Medienproduktionen wichtig sind.

Bei den bislang an der Hochschule gemeisterten Filmproduktionen (eine Übersicht finden Sie in der Bildergalerie) interessierte sich Richter für ein breites Aufgabenspektrum: Von der Produktionsplanung über die Kameraarbeit bis hin zum Color Grading und Compositing hat er möglichst viel ausprobiert und umgesetzt. Was natürlich – je größer die Produktionen werden – immer schwieriger wird. Richters eindeutig favorisierte Disziplin ist jedoch das Editing; in diesem Bereich ist er wirklich zu Hause und von dort aus unternimmt er seine Ausflüge zu anderen Teilgebieten der Filmproduktion.

