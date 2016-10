Vorheriger Artikel

Hier gibt's den kostenlosen Zusatz-Content der aktuellen Ausgabe 07 : 16 mit dem Fokus "Produktvisualisierungen". Unter anderem finden Sie dort das komplette 3D-Modell der Rolleiflex auf unserem Cover, Workshops in PDF-Form zu RED-Kameras mit Austauschfiltern und der Kreation von Motion Blur in After Effects sowie das Making-of des PostPanic-Films "Sundays" und ein Portrait der Rubika-Hochschule.