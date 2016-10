Das sind sie: die animago Preisträger 2016!

Insgesamt wurden im 20. Jubiläumsjahr 1.076 Beiträge aus 58 verschiedenen Ländern beim animago AWARD eingereicht. Dies sind die Sieger in den zwölf Kategorien (klicken Sie einfach durch die Seitenzahlen, um die einzelnen Kategorien anzusehen).

Beste Nachwuchs-Produktion

Garden Party

von Théophile Dufresne, Florian Babikian, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro, Vincent Bayoux, Victor Claire von der Hochschule MOPA/Frankreich

Die Environments und 3D-Modelle des Films „Garden Party“, der leider noch nicht online ist, sind extrem detaillreich und fotorealistisch gestaltet. Dank eines in einer Garage aufgebauten Scanning-Sets mit der Software Capturing Reality (www.capturingreality.com) ließen sich reale Assets von Fotografien im 3D-Raum nachbauen, was das Modeling extrem beschleunigte und den Realismus steigerte. Für das Character-Sculpting und das Modeling der Froschumgebung kam im Anschluss ZBrush zum Einsatz, das Texturing lief in Mari, die Props und Sets wurden mit dem Substance Painter texturiert. Das Shading, Lighting und Rendering realisierte das Team mit Arnold in Maya. Für das Network Rendering konnten die Studenten erstmalig bei einem Projekt Deadline nutzen. Die meisten FX-Simulationen gelangen mit nParticles und Bifrost in Maya, falls doch noch nötig, griffen die Studenten auf Houdini zurück. Am Ende wurden alle 3D-Elemente mit Nuke im Compositing zusammengesetzt.

Das MOPA-Team erhielt neben einer animago-Trophäe auch einen Scheck über 3.000 Euro mit dem von der Digital Production dotierten Preisgeld für das beste Nachwuchsprojekt.