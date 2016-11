Corona 1.5 für 3ds Max

Nächster Artikel

In der 2017-Version von Maya hat Autodesk zahlreiche Features verbessert wie den .fbx-I/O und die Alembic Cache Files, sowie Skripting mit Python und C++, zahlreiche Plug-ins beispielsweise für Motion Graphics und Arnold als Standard-Renderer hinzugefügt. Dieser Workshop zeigt Ihnen, was ab sofort mit Maya 2017 geht.