Motion Graphics Buch umsonst ergattern

Das "Motion Graphics Design Academy – The Basics" Buch von Autor Timo Fecher liegt in den letzten Veröffentlichungszügen. Wer das 200 Seiten starke EBook gratis erhalten möchte, kann sich vorab auf der Crossfeyer-Homepage eintragen.

Das Ziel des Buches ist es, ein profundes Background-Wissen zu Design- und Animation-Prinzipien zu vermitteln, sodass sich die künstlerischen Skills jedes einzelnen optimieren lassen. Denn während sich Software-Pakete und Plug-ins kontinuierlich verändern, bleiben die Theorien zu den Themen Storytelling, Animation, Farblehre, Schriftarten und Composition weitestgehend gleich.

Das offizielle Release des Buches „Motion Graphics Design Academy – The Basics“ ist für Frühjahr 2017 geplant, hier können Sie sich davor für Newsletter, Free Trainings und das EBook in der Gratis-Version subscriben.

Übrigens: In der DP-Ausgabe 02 : 17 werden wir im Fokus das Thema Motion Graphics behandeln. Schießlich ist dieser Bereich in unserer Branche einer, in dem viele Kundenaufträge winken, abgesehen von den interessanten gestalterischen Optionen, die Motion-Design-Projekte bietet.