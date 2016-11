Resolve Editing Workshop #02 – Editing und die Timeline

In der zweiten Folge des Resolve Video Tutorials dreht sich alles um den Schnitt und die Timeline - die gesichteten und sortierten Medien ordnen wir an, schieben hin und her, und steigen in die Feinheiten der Steuerung und der Shortcuts ein, um von Anfang an effizient zu arbeiten.