Einen Astronauten und eine Telefonzelle, bitte!

Das war ein erfolgreiches Jahr für Cornelius Dämmrich und sein Still „52Hz“: Covermotiv der 06 : 16-DP-Ausgabe und einen animago AWARD in der Tasche, nachdem das Bild im Publikumsvoting zum besten Still gewählt wurde. Entstanden ist das Bild mit Cinema 4D und Octane.

Jetzt dürfen alle Assets und Materialien von „52Hz“ für 19 Euro heruntergeladen werden, so können Sie Ihre persönliche Version des Stills zusammenbauen oder den Content für ihre eigenen Bilder nutzen.

Die Gesamtdatei ist 161 MB groß und kann hier bei Gumroad gekauft werden.

Im Anhang finden Sie noch kostenlos den Making-of-Bericht aus der DP 0 : 16. In diesem beschreibt der Artist im Detail, wie „52Hz“ kreiert wurde und was das Motiv zu bedeuten hat.