Haare, Performance-Capture und Ork-Crowds. Industrial Light and Magic zeigt drei neue Featurettes zu seinen Arbeiten an Warcraft.

Industrial Light and Magic (ILM) hat neue „Behind the Magic“-Videos zu Warcraft, der im Mai 2016 in die deutschen Kinos kam, auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht. Neben einem kleinen Breakdown gibt es drei Featurettes, die Einblicke zur Haarsimulation, dem Performance-Capture und den Ork-Crowds geben.

Haircraft

Performance Capture

Ork-Crowds