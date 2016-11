Resolve Editing Workshop #05 – Audiobearbeitung

Es gibt was auf die Ohren - in Folge Fünf geht es um den richtigen Ton. Themen sind Audioschnitt, Clipattribute, Mixer und Audioeffekte.

Es gibt was auf die Ohren – in Folge Fünf zeigen wir Ihnen, wie Sie Audioclips hinzufügen, Clip-Attribute & Lautstärke anpassen, und das ganze Abmischen und mit dem Audiomixer in die richtige Form bringen. Als Finale zeigen wir Ihnen noch, wie Sie Audioeffekte einbringen und die Übertragung von Keyframes richtig einsetzen.

Wer Resolve noch nicht hat: Hier geht es zum Download der Software (eine kostenlose Registrierung ist notwendig, man wird aber nicht mit Newslettern belästigt). Und wir haben in den Tutorials darauf geachtet, dass alle Features in der kostenlosen Version enthalten sind. Los geht’s!