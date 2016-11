Terragen, die Vierte

Planetside veröffentlicht Terragen 4 – Zu den neuen Features des Tools für realistische Umgebungs-Renderings gehören unter anderem Ray-Traced Preview und Mehrfachstreuung für Wolken, diese können in der Kostenlos-Version der Software ausprobiert werden.

Wenn es um realistische, natürliche Umgebungen geht, ist Terragen ist ein häufig eingesetztes Tool in der VFX-Welt. Das Tool von Planetside Software wird unter anderem von Industrial Light and Magic, Weta Digital und anderen VFX-Häusern verwendet. Wer Terragen nicht kennt oder noch nicht benutzt hat: Planetside bietet dafür eine „Feature Tour“ auf ihrer Website. Außerdem haben wir in unserer letzten Ausgabe 07: 16 einen ausführlichen Artikel zu der Software – Reinschauen lohnt sich!

Was ist neu in Version 4?

Die neue Version kommt mit einer großen Anzahl neuer Features in den Bereichen Vorschau, Wolken-Renderings, Ozon-Simulation, Rendergeschwindigkeit, Linsen-Effekten, Animation und neuen Shader-Verbesserungen. Wir geben Ihnen nachstehend eine Zusammenfassung.

Ray-Traced Vorschau

Die neue Vorschau ermöglicht dem User schnelle Ergebnisse mit Raytracing beim Arbeiten mit Objekten, Shadern, Atmosphäre und Lichtern. Planetside hat dafür Beispiele auf ihrem Youtube-Kanal hochgeladen.

Photorealistische Wolken?

Wolken-Renderings können schnell einen sehr unrealistischen Charakter bekommen. Mit dem neuen Light-Scattering Modell will Planetside dem jetzt nachkommen, so lassen sich jetzt mit mehrfacher Lichtstreuung photorealistische Wolken simulieren. Die neue Shader-Technologie kommt dabei mit einigen Presets.

Ozonschicht erstellen

Mit dem 4.0 Update ist auch erstmals das Ozonschicht-Feature hinzugekommen. Planetside hat dafür ein kurzes Vorher/Nachher-Video veröffentlicht.

Renderpower

Neu in Terragen 4 ist auch eine verbesserte Render-Enginge, die im Durchschnitt mehr als die doppelte Geschwindigkeit für das Rendern von Objekten im Vergleich zu Terragen 3 aufzeigen soll. Planetside zeigt dafür Beispiel-Fotos mit prozentualem Vergleich auf ihrer Website.

Sonstiges

Neben den Render-Verbesserungen hat Planetside auch Linseneffekte eingeführt, die mit hohem Dynamikumfang arbeiten und unter anderem mit Effekten wie Bloom und Starburst ebenfalls den Realitätsgrad erhöhen sollen. Zusätzlich kann über Motion-Blur und weiteren Tools Bewegung in Stills gebracht werden.

Download & Preis

Wer Terragen 4 testen möchte: Es gibt eine kostenlose Variante, die hier heruntergeladen werden kann. Den Verzicht auf die kommerzielle Verwendung, sowie Einschränkungen bei der Auflösung, dem Detail-Level sowie den Animation Features müssen Sie dabei allerdings hinnehmen. Studenten erhalten eine Voll-Version von Terragen, solange diese für Lernzwecke verwendet wird. Die Studentenversion können sie hier beantragen.

Neben der kostenlosen Version ist noch „Terragen 4 Creative“ (ca. 328€) und „Terragen 4 Professional“ (657€) erhältlich. Eine Übersicht zu den Unterschieden und Features der drei Versionen finden sie hier.

Mehr zu Terragen 4 hier

Mehr von Planetside auf www.planetside.co.uk