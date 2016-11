Wir verlosen: Nie gesehenes „Star Trek“-Material

Sie möchten einen Trekkie zu Weihnachten beschenken und das dritte "Mr. Spock"-Shirt soll's in diesem Jahr nicht unbedingt sein? Die "Star Trek: The Original Series - The Roddenberry Vault"-Blu-ray-Collection ist ein heißer Tipp – wir verlosen exklusiv 2 Boxen!

Die limitierte Blu-ray-Box mit 3 Discs erscheint am 1. Dezember. Die Collection enthält neben 12 Episoden von „Star Trek: Raumschiff Enterprise“ neue Interviews der Enterprise-Stars sowie drei Dokumentationen mit bislang unveröffentlichtem Filmmaterial und zuvor noch nie gesehenem Material von den Dreharbeiten.

Während der Dreharbeiten zu „Raumschiff Enterprise“ blieben etliche Stücke Filmmaterial auf dem Boden des Schneideraums liegen, die danach vom Roddenberry Estate in Filmkanistern aufbewahrt wurden. Nachdem CBS den Wert dieses Materials erkannt hatte, wurde es katalogisiert, transferiert, analysiert und die einzelnen Bestandteile wieder zusammengefügt. Darunter befinden sich alternative Aufnahmen, gelöschte und herausgeschnittene Szenen, weggelassene Dialoge sowie Effekte von damals.

Ab dem 1. Dezember kann das „Star Trek: The Original Series – The Roddenberry Vault“ Steelbook für 34,99 bei Amazon erworben werden.

Oder Sie versuchen ihr Glück bei unserer Verlosung: Wer gerne an Heiligabend den ultimativen „Star Trek“-Fanabend ausrufen und dafür eine „Star Trek: The Original Series – The Roddenberry Vault“-Collection-Box inklusive einer Jubiläumstasche gewinnen möchte, beantworte uns bitte folgende Frage und schicke die Antwort inklusive Name und Adresse für den Versand der Box an verlosung@digitalproduction.com

Quizfrage: Wie hieß die „Star Trek: The Original Series“-Episode, in der Kirk und Uhura mit einer Handlung im amerikanischen Fernsehen einen Skandal auslösten?



Hier Bilder der beiden Preise:

Einsendeschluss ist der 28. November 2016. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.