After Effects für Newbies

Wer noch nicht mit dem Tool gearbeitet hat, aber unbedingt Motion Graphics oder Compositing machen möchte, sollte sich zumindest die Grundlagen von After Effects aneignen. Neben dem After Effects Basic Training von Videocopilot gibt es jetzt auch auf 3dtotal eine, etwas aktuellere, Tutorialreihe für alle Einsteiger. „Know the Basics: After Effects video turotial round-up“ von Paul Hatton bietet euch eine 10-teilige Einleitung. Die einzelnen Lerninhalte können Sie auch in schriftlicher Form hier durchlesen.

Informationen zur aktuellen After Effects Versionen finden Sie hier

Mehr auf www.adobe.com