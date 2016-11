Resolve Editing Workshop #07 – Workflow

Die Werkzeuge sind nur die halbe Miete - sie einzusetzen der Rest. In der siebten Folge der Resolve Tutorials geht es um einen effizienten Workflow und wie man in diesem mit seinem Footage umgehen sollte.

Als Themen stehen in dieser Folge also Effekte auf der Timeline, Proxies, Caches, das Reconnecting und Metadaten auf dem Plan. Wer Resolve noch nicht hat: Hier geht es zum Download der Software (eine kostenlose Registrierung ist notwendig, man wird aber nicht mit Newslettern belästigt). Und wir haben in den Tutorials darauf geachtet, dass alle Features in der kostenlosen Version enthalten sind. Los geht’s!