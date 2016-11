Digitale Überbevölkerung?

Ob für eine Masse von Kreaturen oder Menschen für Städte, Kämpfe oder Stadien – Crowd-Simulation Software kann in solchen Fällen behilflich sein. Das 2009 gegründete Unternehmen Golaem hat sich auf genau diesen Bereich spezialisiert und wird heute mit der gleichnamigen Software in bekannten Produktionen, wie „Game of Thrones“ oder „The Walkig Dead“ eingesetzt. Das Thema „Crowd Simulation“ wird übrigens Fokus einer unserer Ausgaben im nächsten Jahr – also Augen auf im Getümmel der Massen 😉

Was kann Golaem so?

Das Tool deckt eine große Bandbreite an Features ab, die man von einem Crowd-Simulationstool erwartet. Dazu gehören Gemetrie und Shading-Variationen, prozedurale Animationen, Simulations-Layout, Verhaltens-Editor, Physik Simulationen, Umgebungs-Interaktion (und noch sehr viel mehr). Die gesamte Feature-Liste können Sie sich hier anschauen. Dazu gibt es noch ein kleines Demo-Video:

Und die Kosten?

Golaem kann dauerhaft kostenlos und mit allen Features in einer „PLE“-Version getestet werden. Diese ist dann allerdings mit Wasserzeichen versehen. Die kostenpflichtigen Voll-Lizenzen liegen dann für „Golaem Layout“ bei 130€/ monat, für das vollwertige „Golaem“ bei 650€/Monat. Eine Übersicht zur Presigestaltung finden Sie hier.

Mehr auf www.golaem.com