Moho 12 – das neue Anime Studio

Smith Micro Software ist der Name hinter bekannter Software im Grafikbereich, wie Poser und Anime Studio. Letzteres hat das Unternehmen nun unter dem neuen Titel Moho 12 veröffentlicht. Das Ergebnis ist ein All-in-One-Werkzeug für 2D-Animationen. Mit Moho 12 kommen viele neue Features dazu, unter anderem eine überarbeitete Oberfläche und Tools für einfachere Workflows. Die wichtigsten Neuerungen stellen wir Ihnen hier vor.

Das neue Moho im Überblick

Moho 12 kommt in zwei Ausführungen, die sich an zwei verschiedene Zielgruppen richten. „Moho Debut“ ist für Einsteiger in die 2D-Animation gedacht. „Moho Pro“ ist entsprechend auf fortgeschrittenen Animationsprofis ausgelegt.

Moho Debut 12

Neben erweiterter Freihandzeichenwerkzeuge, kann jetzt auch mit Knochen animiert werden. Hinzu kommen Position Auto-Freeze, aktualisierte Oberfläche, die Möglichkeit Knochen zu verankern und eine Bibliothek. Alle Details können Sie sich hier ansehen.

Moho Pro 12

Zu den neuen Funktionen der Profi-Version gehören ebenfalls erweiterte Freihandzeichenwerkzeuge und die anderen Features der Einsteiger-Variante. Zusätzlich können Sie Bézierkurven über Vektoren steuern und benutzerdefinierte Polygonnetze anlegen. Außerdem sind jetzt Bewegungsunschärfe, mehrere Ebenen, gleichzeitiges Animieren, sowie der Im- und Export von Aktionen möglich. Mehr Informationen zu der Pro-Version sehen Sie hier.

Wieviel kostet das Ganze?

Moho Debut gibt es für 59,99 Euro. Moho Pro 12 ist verfügbar für 299,99 Euro. Details zum Preis und zu Upgrade-Möglichkeiten finden Sie hier.