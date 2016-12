2. Dezember: Tricosmo-Footage-Flatrate und ein eigener 3D-Charakter

Full-Body-Scanning erfährt seit ein paar Jahren mächtig Rückenwind. Scan-Studios, in denen Personen per Scan und 3D-Druck als lebensechte 3D-Figuren angefertigt werden, vermehren sich zusehends. 3D-Menschen auf Scan-Basis beleben Visualisierungen,

kämpfen sich durch Spiele und bilden eine hervorragende Grundlage für das Character Design. Das Scannen selbst geschah bisher entweder per Handscanner oder in Photogrammetrie-Anlagen mit unzähligen Kameras. Einen dritten Weg des Full-Body-

Scans „befährt“ NC3D mit dem „3D-Scooter“. Wie das genau geht, lesen Sie in diesem kostenlosen PDF aus der DP.

Am zweiten Dezember bieten diese Macher nun eine Flatrate auf ihre scanbasierten digitalen 3D-People auf www.tricosmo.com zur Verlosung an. Das lohnt – insbesondere für Visualisierer und Designer!

Aber damit nicht genug: Dem Gewinner winkt ein „zweites Ich“: DU IN KLEIN! NC3D fertigt in unserem 3D-Store in Frankfurt/Main oder in Friedrichshafen am Bodensee eine 360°-Aufnahme von Ihnen an. Und dann können Sie entscheiden: Eine detailgetreue Miniaturskulptur mit einer Größe von 15 Zentimetern von sich selbst oder „Du als scanbasiertes digitales 3D-Modell“. Wollten Sie nicht schon immer mal in Ihrem eigenen animierten Filmen auftauchen? Dann viel Glück bei der Gewinnfrage und der Auslosung!

Quizfrage: in welcher Ausgabe der DP haben wir über den neuen 3D-Shooter von NC3D berichtet?

Teilnahme

Zum Öffnen des Türchens füllen Sie bitte das folgende Formular aus:

Jetzt an der Verlosung teilnehmen * Pflichtangabe Ihre E-Mail-Adresse*

Ihr Name*

Ihre Postanschrift*

Welcher Tag im Dezember ist heute?*

Antwort auf die Preisfrage*



Einsendeschluss ist jeweils Mitternacht des Verlosungstages. Die Gewinner werden Anfang Januar per Zufall unter allen korrekten Einsendungen ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.