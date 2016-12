3. Dezember: Videotraining zu C4D mit Helge Maus

Am dritten Dezember winkt in unserem Adventskalender das Geschenk des Überblicks: Helge Maus erklärt Ihnen, was sich in letzter Zeit in Cinema 4D getan hat, und wie Sie Ihren Produktions-Workflow beschleunigen können – mehr als 6 Stunden geballtes Wissen in Videoform.