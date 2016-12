Sneak Peek – DP 02 : 17

Neues Jahr – mehr Fokus-Themen: In der Ausgabe 02:17 schauen wir uns die aktuellen Hype-Themen AR & VR genauer an und erklären, was sich dahinter verbirgt und wo die Technologie-Reise hingehen kann. Unser zweiter Fokus wird das Herz der Mograph-Artists höher schlagen lassen.

(Alle Themen unter Vorbehalt)

Alternative Realitäten

Viele behaupten VR- und AR-Spezialist zu sein, aber nur wenige sind bereits tatsächlich in diesem Bereich praktisch mit vorzeigbaren Ergebnissen unterwegs, wie zum Beispiel Re’flekt aus München. Wir sprachen mit dem Team über ihre AR- und 360-Grad-Plattform, mit der Kunden ihren Content selbst bearbeiten können und über die Technologie mit den besten Zukunftsperspektiven.

Darüber hinaus erklärt Philipp Maas von der Filmakademie Baden-Württemberg, wie sein Full-CG-VR-Film „Sonar“ entstand und Milkroom Studios zeigt, an was sie im Bereich AR und VR Games aktuell arbeiten.

Motion Graphics

Timo Fechner hat ein ganzes Buch zum Thema „Motion Graphics“ verfasst. In der DP 02 : 16 wird er Tipps fürs Motion Design geben und anhand eines konkreten Beispiels zeigen, wie man eine solche Arbeit am besten rangeht. Weitere Workshops wird es zu den Blender Nodes, Title Design und zum Crazy Talk Animator geben.

Weitere Workshops & Tests

Diesmal haben wir die „Graue Eminenz“ unter den Schnittsystemen im Blick: Wir schauen auf die aktuellen Features des Avid Media Composers.

Wie sie digitales Haar ohne das Konsultieren eines Friseurs mit Maya XGen stylen, zeigen wir Ihnen in unserem Grooming-Workshop.

Making-ofs

„Fantastic Beasts and Where to Find Them“ – Cinesite und MPC haben bei dem „Harry Potter“-Spinoff kräftig mitgemischt und verraten in der nächsten Ausgabe, wie viel Zauberkraft für die Effekte des Films nötig waren.

Magie ist cool, „Doctor Strange“ verfügt in diesem Bereich ebenfalls über hohe Kompetenzen. Wir sprachen mit Luma Pictures über die Realisation der aufwendigen Anfangssequenz sowie über die generellen Anforderungen bei einem solch anspruchsvollen VFX-Projekt.

Außerdem: Hinter den Kulissen einer Kunstinstallation mit 12 Projektoren, 1256 m² bespielte Fläche, 11 TB Daten-Menge und final 65O.OOO Frames.

Und natürlich gibt’s wieder zahlreiche animago-Making-ofs, unter anderem zu einem sehr verfressenen Chamäleon und einer Schnecke mit Turboantrieb, sowie zahlreiche Workshops und Tests weiterer Tools.