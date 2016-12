Einstieg in die Sculpting-Welt

In der 12-teiligen Tutorial-Reihe von Pablo Munoz bekommen Sie anhand des Einsteiger-Programms ZbrushCore, einer abgespeckten Version von Zbrush, einen umfassenden Einblick in die Kunst des Sculpting. Wer also die guten Vorsätze für das nächste Jahr ernst meinen will, kann jetzt schon mal ganz entspannt anfangen sein Skill-Set auszubauen. Um sich die Tutorials anzuschauen, klicken Sie hier. Einen Vergleich zu den beiden Versionen von Zbrush können Sie sich hier anschauen.

Für unsere kommende Ausgabe mit dem Schwerpunkt „Character“ hat sich unser Autor Ralf Gliffe den Core auch schon mal angeschaut. Erscheinungstermin der Ausgabe 01 : 2017 ist der 19. Dezember.

Mehr zu ZbrushCore auf www.zbrushcore.com

Mehr zu Zbrush finden Sie hier