7. Dezember: Edius Pro!

Footage sortieren, Videos schneiden, Ton und Effekte dazu, und trotzdem keine Nachtschicht schieben müssen? Am 7. Dezember haben Sie die Chance dazu – mit unserem Gewinn der Schnittsoftware Edius Pro!

Im Reigen der Editing-Programme wird Edius oft stiefmütterlich behandelt – und wir verstehen nicht wieso. (Wie sich Edius in der Praxis schlägt, lesen Sie im kostenlosen Artikel hier.)

Edius von Grass Valley ist Marktführer in Japan, der Türkei und im Ostblock und es gibt etwa 25.000 Edius-Schnittplätze in Fernsehsendern weltweit. Grund genug, die Software mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn eigentlich wäre es gerade im stressigen Ü-Wagen und Liveproduktionsumfeld wegen seiner Stabilität, der intuitiven Bedienung und der einfachen Anbindung an Serversysteme hier der ideale Nachfolger gewesen. Auch der integrierte ProRes-ähnliche HQX-Codec, der auch auf einem Mac sehr gut performt, hätte dies unterstützen können. Zumal sich auch Final-Cut-XML-Dateien importieren lassen. Edius ist jedem zu empfehlen, der schnell und effektiv schneiden möchte.

Deswegen freut es uns, das wir einem glücklichen Teilnehmer eine Lizenz zukommen lassen können – und nicht nur ein Adventskalendertürchen öffnen, sondern auch den Weg zu einem entspannten, effizienten Editing-Workflow.

Quizfrage: Welche Versionsnummer hat das Aktuelle Edius?

