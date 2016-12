Meet the Autodesk-Experts! Max für Games und Maya Motion Graphics

In den kostenlosen Webinaren zeigen die Autodesk-Experten, was wo wie am Besten geht - im Dezember bekommen Sie alle Fragen zu 3ds Max und Maya beantwortet!

Zwei Webinare – veranstaltet auf der Adobe Connect Plattform – stehen im Dezember an. Dies bedeutet, man kann kostenlos teilnehmen, ohne auch nur einen Meter Anreise. Im Anschluss gibt es immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit anderen Usern auszutauschen.

3ds Max for AAA Games

Am 15. Dezember (Donnerstag) zwischen 3:00 Uhr und 04:00 Uhr stellt Alex Horst, 3ds Max Technical Expert bei Autodesk, die Development Tools in 3ds Max vor. Der spezielle Fokus innerhalb des riesigen Feature-Sets liegt beim Webinar auf Assets für Triple-A-Games. Themen werden unter anderem sein:

Procedurale Workflows mit dem Data Channel und Max Creation Graph, der Script-Schnittstelle.

Fortgeschrittenes, effizientes 3D Modeling und die Animation Tools

Die neuen UVW und Texture Map Fähigkeiten von 3ds Max.

Zur Anmeldung für das kostenlose Webinar geht es HIER.

Der Vortragende ist Alex Horst – der seit 1993 mit 3ds MAx arbeitet – wer nachrechnet, wird sehen, dass dies Version 3D Studio R3 war. Seitdem hat er neben 3ds Max-Usern aus allen möglichen Branchen speziell im Games- und Industrie-Visualisierungs-Segment Erfahrungen gesammelt. Des Weiteren war er an Realtime-Projekten unter anderem für VW, die Medizin-Branche und Event-Technik involviert.

Maya for Motion Graphics

Neu in Autodesk Maya 2017 sind die Motion Graphics Komponenten. Wer noch nicht genau weiß, was er damit anstellen soll, kann sich einen exzellente Einführung vom Morgan Evans im ebenfalls kostenlosen Webinar am 16. Dezember zwischen 14 und 15 Uhr anschauen. Als Gast stoßen die Leute von „Mainframe“ zum Webinar dazu – dies sind die Macher von MASH, und stehen nach dem Webinar ausführlich für Fragen zur Verfügung.

Wer sich nun fragt, was das miteinander zu tun hat: Das Motion Graphics Toolset in Maya baut auf dem ehemals getrennten MASH Procedural Animation Plugin auf, welches mittlerweile (Seit Maya 2016 Extension 2) komplett integriert ist. Im Webinar-Teil wird Morgan Evans demonstrieren, wie man mit dem Toolset komplexe prozedurale Effekte mit instantiierten Objekten erstellt – und wer sich nun denkt, dass er das auch können will, kann sich hier zum kostenlosen Webinar anmelden.

Übrigens: Wer die bisherigen Webinare verpasst hat, kann HIER die Aufzeichnungen in voller Länge anschauen

Wer jenseits dieser speziellen Aspekte wissen will, was sich bei Maya in Version 2017 getan hat, kann sich unten das kostenlose PDF aus der letzten DP zum Thema Maya 2017 herunterladen und einen Überblick über alle neuen Features bekommen – viel Spaß beim lesen und den Webinaren!