John Knoll: Porträt eines VFX Gurus

Wer ist John Knoll?

John Knoll ist einer der bekanntesten Köpfe bei Industrial Light and Magic und in der VFX-Branche. Wieso? Das lässt sich nicht mit wenigen Sätzen beschreiben. VFX Supervisor für eine Reihe von herausragenden Produktionen, Photoshop Mitgründer und Entwickler der Knoll Light Factory sind nur einige seiner Beiträge. Nun war er auch maßgeblich an der Entstehung von Star Wars Rogue One beteiligt. Wired hat vor kurzem, passend zum Release des neuen Star Wars Filmes, einen ausführlichen Artikel über sein bisheriges Lebenswerk verfasst. Den Artikel können Sie sich hier durchlesen.

Und zum Spaß: Von dem offiziellen Youtube Channel von ILM gab es zu den Fan-Reaktionen zu Rogue One eine „Chain Reaction“ der ILM Mitarbeiter. Dabei sehen Sie wie John Knoll und sein Team bei ILM auf die Reaktionen der Fans reagiert – viel Spaß.