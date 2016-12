Dritter Advent: Resolve Studio Lizenz

Hätten Sie uns damals 2010 gesagt, das zum Trimmen und Schneiden eines Videos ein High-End-Color-Grading-Tool zum Einsatz kommt, welches auch noch umsonst ist – wir hätten Sie ausgelacht und mit einer „Hab-Mich-Lieb“-Jacke versorgt.

Aber so ändern sich die Zeiten: Heute ist Resolve, in der aktuellen Version 12.5, in einer kostenlosen, kaum funktionseingeschränkten Version verfügbar. Und die Videoschnitt-Tools sind nicht nur „nicht von schlechten Eltern“, sondern alltags- und produktionstauglich. Wie das geht zeigen wir Ihnen ja gerade in unserer Videoserie (Falls sie diese noch nicht kennen: hier entlang!)

Doch es gibt nicht nur die kostenlose, sondern auch die Studio-Version. Diese besitzt Features, die nur in – der Name lässt es vermuten – Studios verwendet werden. Und wenn Sie die Frage richtig beantworten und ein bisschen Glück haben, dann können Sie sich bald über eins der verbreitesten und entwicklungsstärksten Allround-Systeme freuen.

Quizfrage: Was können Sie Mit Resolve Studio machen, das in der Kostenlosen Variante nicht geht?

Einsendeschluss ist jeweils Mitternacht des Verlosungstages. Die Gewinner werden Anfang Januar per Zufall unter allen korrekten Einsendungen ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!

