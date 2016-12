Car Render Challenge 2016!

Die „Car Render Challenge“ ist ein Wettbewerb, der jedes Jahr von Hum3D in Kooperationen mit führenden Firmen der 3D-Branche ausgeführt wird. Die Aufgabe ist dabei ein Auto als Still zu rendern – dabei darf man so kreativ sein, wie man möchte. In 2016 gab es den Wettbewerb zum dritten Mal in Folge, mit einer neuen besonderen Regel: Dieses Mal wurden nur Arbeiten mit 3D Umgebungen angenommen. Insgesamt nahmen 156 Artists an dem Wettbewerb teil. Die genauen Reglungen und Preise können Sie sich hier durchlesen.

Die Gewinner

Von den 156 Teilnehmern haben es Piotr Tatar mit „Nöörburgring“ (1. Platz), Lukasz Hoffmann mit „Inside the inventor’S barn“ (2. Platz) und Aldison Ymeraj mit „Toyota GT86 – Formula Drift“ (3. Platz) auf die ersten drei Plätze geschafft, die mit ordentlichen Preisen entlohnt wurden. Hier sehen Sie die Arbeiten als 3D-Modelle und fertige Renderings mit Beschreibung der verwendeten Tools.

Weitere Auszeichnungen

Neben den Gewinnern wurden zusätzlich noch Finalisten mit Auszeichnungen geehrt. Die gesamte Bildergalerie können Sie sich hier anschauen. Auf der Seite finden Sie außerdem auch eine interessante Statistik, die zeigt, welche Software bei Rendering, Modeling, Texturing und in der Postproduktion zu welchen Anteilen von den Artists verwendet wurden.

Mehr auf www.hum3d.com