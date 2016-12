14. Dezember: Dosch Design

Am 14ten geht es hoch hinaus: In diesem Türchen stecken drei "Factory Buildings"-Sets für HDRI-Beleuchtung, gesponsert von Dosch Design.

High Dynamic Range Images – kurz HDRI – erlauben es, komplexe Beleuchtungssituation einer realen Szene in Ihren 3D-Designs einzusetzen. Perfekte Schatten und Reflexionen geben Ihren Renderings eine neue Dimension in Bezug auf Realismus und Ausdrucksstärke.

Dosch Design legt drei mal das Produkt Dosch HDRI: Factory Buildings in den Adventskalender. Das Set enthält 15 HDRIs von Industriehallen. Diese eignen sich perfekt, um Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge oder komplette Produktionsabläufe darzustellen.

Radiosity – und somit der Einsatz von HDRIs – wird von vielen 3D-Anwendungen direkt oder aber über Zusatzrenderer unterstützt. So z.B. Lightwave (6.0 und höher), Softimage|XSI, Maya & Mental Ray, Bryce 6, Pixar RenderMan, Autodesk VIZ, Messiah:Render (Arnold), InSight (Integra), 3ds Max & V-Ray, 3ds Max & Brazil r/s (Splutterfish), 3ds Max & FinalRender (Cebas), Cinema 4D Version 8.1 etc. Jedes HDR-Bild liegt im .HDR Format vor, somit sind diese in allen gängigen Anwendungen einsetzbar.

Sie möchten gerne eines der Dosch-HDRI-Pakete haben? Dann nun zur Quizfrage:

Wo sitzt die Firma Dosch Design?

Einsendeschluss ist jeweils Mitternacht des Verlosungstages. Die Gewinner werden Anfang Januar per Zufall unter allen korrekten Einsendungen ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!

