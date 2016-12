Meet the Autodesk-Experts! Maya für Triple-A-Games

In den kostenlosen Webinaren zeigen die Autodesk-Experten, was wo wie am Besten geht - im Janaur bekommen Sie alle Fragen zu Maya beantwortet!

Im Januar was neues Lernen: Webinare – veranstaltet auf der Adobe Connect Plattform – stehen an. Dies bedeutet, man kann kostenlos teilnehmen, ohne auch nur einen Meter Anreise. Im Anschluss gibt es immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit anderen Usern auszutauschen.

Maya for AAA Games

Am 13. Januar (Freitag) zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr stellt Roland Reyer, Maya Technical Expert bei Autodesk, die neuen Development Tools vor. Diese werden bereits jetzt bei den verschiedensten Triple-A-Game-Studios eingesetzt, und im Webinar werden Sie sehen, wie sich Maya als Fundament in die Games-Pipeline einfügt. Themen des Webinars werden Performance und effiziente Asset-Verwaltung sein, sowie das 3D Character Creation Toolset und die „Deep Integration“ in die Pipeline sein. Nach dem Webinar wird es natürlich Zeit für eine ausführliche Q&A-Session geben.

Das Webinar hält Roland Reyer, der 1992 als Application Engineer bei Wavefront Technologies GmbH begann – und mittlerweile 20 Jahre Erfahrung mit Maya, seiner Entwicklung und seinen Möglichkeiten besitzt.

Zur Anmeldung für das kostenlose Webinar geht es HIER.

Wer die bisherigen Webinare verpasst hat, kann übrigens HIER die Aufzeichnungen in voller Länge anschauen

Wer jenseits dieser Aspekte wissen will, was sich in Sachen Simulation bei Maya in Version 2017 getan hat, kann sich unten das kostenlose PDF mit dem kompletten Bifrost-Grundlagen-Workshop aus der letzten DP (2017:01) herunterladen und einen Überblick über alle neuen Features bekommen – viel Spaß beim Lesen und den Webinaren!