Vierter Advent: Maxon Cinema 4D Broadcast

Am 4. Advent zünden wir nicht nur die vierte Kerze an, sondern ein ganzes 3D-Feuerwerk: Hinter dem Türchen wartet eine Lizenz von Cinema 4D Broadcast R18.

Maxon packt in den Adventskalender eine Broadcast-Lizenz für das neue Cinema 4D. Diese Variante ist auf Motion-Graphics- und Broadcast-Aufgaben ausgelegt, das bedeutet, sie enthält alle Features von Cinema 4D Prime, und zusätzlich den physikalischen Renderer, erweiterte Kamera-Tools, drei Nodes für den Team Renderer, das komplette MoGraph-Toolset und die phänomenale Broadcast Content-Bibliothek mit Materialien, Objekten und Vorlagen.

In der neuen Version R18 wurden wieder mehrere Schwerpunkte gesetzt. So wurde ein großer Schritt im Bereich MoGraph genommen, der nun komplexe Fragmentierungen beherrscht. Aber selbst lange unberührte Bereiche wie Body Paint 3D haben wieder verstärkt Aufmerksamkeit erfahren. Hinzu kommt auch eine offizielle Linux-Version.

Wer wissen will, was sonst noch in R18 dazu kam, kann hier einen kostenlosen Artikel zur neuen Version herunterladen. Wie die Features in der Praxis aussehen? Nun, ein Resultat ist der Reveal-Trailer – im Interview in der aktuellen DP-Ausgabe erzählt uns Matthias Winkelmann wie „Versus“ entstand und was die Herausforderungen war, die Menagerie digital zu dressieren.

Wem die neue Version besonders gefällt – und, sind wir ehrlich, R18 hat einige schicke Features, die im Alltag einiges an Zeit und Nerven sparen – muss nur folgende Frage beantworten.

Quizfrage: Welches Studio hat den Reveal-Film des neuen Releases gemacht?

