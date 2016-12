19. Dezember: Wacom Intuos 3D mit ZBrushCore

Digitale Kunst erschaffen? Mit unserem von Wacom gesponserten Komplettpaket in Türchen Nummer 19: Nichts leichter als das!

Figuren, Modelle, Spielzeug, Schmuck – mit dem Intuos Stifttablet lassen sich Dinge in der mitgelieferten 3D-Software ZBrushCore von Pixologic formen, modellieren und zeichnen. Der drucksensitive Stift mit seinem natürlichen Schreibgefühl wird zum einfach zu bedienenden Modellier- und Malwerkzeug für die Arbeit auf dem Bildschirm. Sie sind nur einen Intuos davon entfernt – wenn Sie das 19te Türchen in unserem Kalender öffnen!

Wacom präsentiert mit Intuos 3D die erste umfangreiche und erschwingliche 3D-Lösung mit allen notwendigen Werkzeugen, die für druckfertige, dreidimensionale Designs am PC oder Mac notwendig sind. Damit unterstreicht Wacom seine weltweit führende Rolle in diesem Segmet und macht das Erstellen kreativer 3D-Kunst und 3D-Design in großem Stil populär.

Für On-Demand 3D-Ausdrucke können Nutzer ihre fertigen Modelle an den Online-Service Shapeways senden. Kreative, die ihre Arbeit veröffentlichen möchten, steht die Online-Plattform und Community für Intuos 3D-Besitzer offen.

Übrigens: Wie sich das Intuos 3D und ZBrushCore in der Praxis schlagen, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der DP, die an gutsortierten Kiosken ab heute verfügbar ist.

Quizfrage: Welche Version der „großen“ Variante von ZBrushCore ist gerade aktuell?

Einsendeschluss ist jeweils Mitternacht des Verlosungstages. Die Gewinner werden Anfang Januar per Zufall unter allen korrekten Einsendungen ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.