20. Dezember: DP ein Jahr lang – mit C4D-Buch

Mit dem Jahresabo der Digital Production holen Sie sich die gesamte Themenvielfalt der digitalen Medienproduktion nach Hause. Animation, VFX, Visualisierung und Design sowie der Postproduction-Workflow sind die zentralen redaktionellen Themen unseres Fachmagazins. Zahlreiche Workshops, Tutorials und Making-ofs unterstützen Sie in Ihrem Berufsalltag und geben neue Einblicke in die VFX-Welt.

Themenüberblick 2017:

Character Design & Creation

Motion Graphics & Motion Design // Virtual Reality & Augmented Reality

Essential Tools & Neue Plug-ins // Karriere: Weiterbildung, Quereinstieg und Alternativen zum Studium

Simulation Erde und Luft // Audio für VFX

Frameworks & Pipeline Standards // Studiogründung & Selbstständigkeit

Simulation Crowd & Cloth // Förderung für die VFX- und Animationsbranche

Neben den regulären Digital-Production-Ausgaben ist auch das Sonderheft zur jährlichen animago AWARD & CONFERENCE Bestandteil des Jahresabos Das begleitende Sonderheft zum Event liefert spannende Background-Stories und Making-ofs der Gewinner- und Nominiertenprojekte und inspiriert Artists auf der ganzen Welt.

On top gibt es, wie versprochen, das Buch „Cinema 4D – das Kompendium“ von Arndt von Koenigsmarck. Es gilt als unverzichtbarer Begleiter sowohl als Lehrbuch für Anfänger zum Selbststudium, als begleitende Lektüre für Studiengänge und Schulungen oder als Referenzdokumentation für Fortgeschrittene.

Behandelt werden auf über 950 Seiten alle Funktionen der traditionellen Key-Animation, die Nutzung von Motion-Clips, Animationsebenen und Interpolationskurven. Jeweils in sich abgeschlossene Kapitel mit zahlreichen Kurzbeispielen führen u. a. alle XPresso- und Thinking-Particles-Funktionen vor und besprechen die dazugehörenden Nodes. Die Module für Dynamics, MoGraph sowie die umfangreichen Charakter-Werkzeuge werden ebenfalls in voller Tiefe besprochen. Ein Nachschlage- und Übungsbuch für alle, die sich intensiv mit dem Thema Animation in Cinema 4D befassen möchten.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und drücken Ihnen die Daumen für die heutige Verlosung des Digital-Production-Jahresabos inklusive Fachbuch!

Quizfrage: Wer ist der Hersteller der Cinema 4D-Software, um die es im Buch von Arndt von Koenigsmarck geht?

