23. Dezember: BMD Fusion Studio!

Wer bis jetzt noch nicht in Weihnachtslaune ist, dem sollte spätestens unser Preis im heutigen Türchen ein Lächeln auf das Gesicht zaubern: Das beste Compositing-Paket der Welt – heute in der Vollversion im Adventskalender!

Fusion ist die raffinierteste Compositing-Software für VFXler, Broadcast- und Bewegtgrafik-Designer und 3D-Animatoren, die es gibt. In Fusion stecken die Erfahrungswerte einer über 25-jährigen Entwicklung, die in mehr als 1000 großen Hollywood-Kassenschlagern reflektiert sind. Wie das in der Praxis aussieht, lesen Sie im kostenlosen PDF aus der DP hier.

Blackmagic Design hat für den DP-Adventskalender eine Lizenz für Fusion Studio hinter das Türchen gepackt. Inbegriffen sind alle Features aus Fusion 8 sowie Tools zur Bildanalyse mithilfe von Optical Flow, die das Arbeiten mit stereoskopischem 3D sowie Retiming und Stabilisierung ermöglichen.

Fusion Studio bietet zudem Unterstützung für OpenFX-Plug-ins von Fremdherstellern sowie unbegrenztes Rendern über ein verteiltes Netzwerk. Die Generation-Software lässt die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter eines Studios zu, d.h. das gesamte kreative Team kann kollaborativ Tätigkeiten wie Tracking, Verwaltung, Überarbeitung und Abnahme ausführen. Alles, was Sie jetzt noch von Ihrer Fusion-Lizenz trennt, ist folgende Frage:

Quizfrage: Für welche Betriebssysteme ist Fusion verfügbar?

Teilnahme

Zum Öffnen des Türchens füllen Sie bitte das folgende Formular aus:

Jetzt an der Verlosung teilnehmen * Pflichtangabe Ihre E-Mail-Adresse*

Ihr Name*

Ihre Postanschrift*

Welcher Tag im Dezember ist heute?*

Antwort auf die Preisfrage*



Einsendeschluss ist jeweils Mitternacht des Verlosungstages. Die Gewinner werden Anfang Januar per Zufall unter allen korrekten Einsendungen ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.